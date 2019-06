¿Qué fue lo bueno y lo malo de Chile en la primera fase de Copa América?

La Roja terminó segundo en el Grupo C y en AlAireLibre.cl hicimos un balance del equipo de Rueda.

Terminó la fase grupal de la Copa América y la selección chilena finalizó segundo en el Grupo C, con seis puntos, tras golear a Japón, superar a Ecuador y caer en reñido duelo con Uruguay.

Por ese motivo, en AlAireLibre.cl repasaremos lo bueno y lo malo que mostró la Roja en estos tres primeros partidos, pensando también en el desafío contra Colombia en cuartos de final.

Lo bueno

Alexis Sánchez

"Maravilla" llegó entre dudas por su lesión al tobillo y la nefasta temporada en Manchester United. Sin embargo, con la Roja despertó. En el duelo con Japón anotó un gol y dio una asistencia, mientras que ante Ecuador, con tanto suyo se logró la victoria; y ante Uruguay, pese a la derrota, tuvo una actuación descollante, mostrando su talento y velocidad ante la férrea defensa charrúa.

Charles Aránguiz

El volante de la Roja ha vuelto a mostrar porqué es uno de los jugadores más determinantes en el mediocampo. No solo es un buen generador de juego, sino también es socio de todos en el equipo, ayudando en la transición de la defensa al ataque. Es elegante, sacrificado y, lo más importante, muy regular.

Erick Pulgar

Llegó cuestionado, más que nada, por tener la labor de hacer olvidar a Marcelo Díaz, campeón con Racing que no fue citado por Reinaldo Rueda. En el primer partido, con Japón, se comió la cancha y marcó el primero de los cuatro goles con un cabezazo; y se consolidó como compañero de Vidal y Aránguiz para formar un trivote de todocampistas.

José Pedro Fuenzalida

"Chapadios" fue uno de los últimos en entrar en la nómina y respondió con creces. El capitán de Universidad Católica ha aportado sacrificio y también goles en el equipo de Rueda. Tuvo un merecido descanso en el choque con los uruguayos.

Guillermo Maripán

El "Toqui" de San Carlos ratificó el buen nivel que ha conseguido en Alavés del fútbol español, siendo un buen complemento en la defensa que lidera el experimentado Gary Medel.

Arturo Vidal

Él "Rey" ha desplegado todo el sacrificio y talento que lo han llevado a conquistar la titularidad en Barcelona.

Reinaldo Rueda

El técnico colombiano llegó a Brasil bajo una lluvia de críticas y muchas dudas. Muchos creían que no pasaría de la primera fase. Sin embargo, bajo su liderazgo, la Roja sorprendió con un debut triunfal sobre Jápón y una exigida victoria ante Ecuador. Para el duelo con Uruguay debería haber asegurado el liderato, pero a favor tiene el haber cambiado el esquema y presentar un juego sólido con las "alternativas" del equipo.

Lo Malo

Gabriel Arias

El portero llegaba con la garantía de ser uno de los mejores en la liga trasandina, defendiendo la portería de Racing como campeón. Sin embargo, ha protagonizado salidas imprecisas, generando más preocupación y desconfianza en la zaga chilena. Sus actuaciones no han hecho olvidar al ex capitán, Claudio Bravo.

Mauricio Isla

El "Huaso" ya no tiene el ida y vuelta que tenía antes. Claramente los años han pasado y, si bien cumple en las tareas ofensivas cuando se suma al ataque, quedó al debe ante Japón y Ecuador en la labor defensiva. Su mejor cara fue ante los ecuatorianos, cuando ingresó Paulo Díaz y fue liberado del trabajo en la retaguardia.

Junior Fernandes

El delantero de Alanyaspor en Turquía no logra responder a las expectativas cada vez que entra a la cancha, pues tiene que llenar los vacíos que dejan los dos goleadores de la Roja, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Y tampoco cuenta con el respaldo de la hinchada.

Las lesiones, la dependencia de los referentes y la falta de garantías en la banca

Los años pasan y los referentes ya no tienen el aguante de antes. Contra Uruguay se notó la ausencia de Arturo Vidal, y en segundo tiempo la salida de Gary Medel afectó. Y cuando son golpeados o sufren percances, como el esguince de Alexis ante Ecuador, todo Chile sufre. No solo porque son los líderes, sino también porque no tienen reemplazo de garantía en la banca, con el respeto de los demás nominados.