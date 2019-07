Roddy Zambrano y su polémico arbitraje en el Brasil-Argentina: El VAR no me llamó para revisar

Roddy Zambrano, árbitro ecuatoriano que ha estado en el centro de la polémica los últimos días por su arbitraje en el duelo entre Brasil y Argentina en semifinales de la Copa América, se defendió y aseguró que desde el VAR no lo llamaron para revisar los penales que reclaman los albicelestes.

En diálogo con radio Súper K-800 de Guayaquil, Zambrano aseguró sobre el claro penal de Arthur a Nicolás Otamendi que no fue cobrado, ni revisado en video, que "no la vi, veo al jugador caído. Otamendi también entra a chocar, no es un codazo. El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro".

De igual forma, el juez, quien ha podido ver los días posteriores la controvertida jugada en televisión, consideró que "con el diario del lunes digo que me podrían haber llamado (desde el VAR)".

Además, también se refirió al primer supuesto penal, que también dejó pasar, y aquí fue más claro y sostuvo que no hubo pena máxima: "En la primera jugada es claro que -Sergio- Agüero pisa. Es casi una falta temeraria al defensor, ¿por qué no ven la cámara de atrás del arco?".

Finalmente, sobre las declaraciones de Lionel Messi, quien indicó que la Conmebol es "corrupta" y que la Copa América estaba "armada" para Brasil, Zambrano dijo que la "Pulga", "se dedica a jugar y nunca tuve problemas con él. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones suyas luego del partido, pero cada uno tiene su opinión", cerró.