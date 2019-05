Sebastián Moreno: La idea es avanzar y defender el título en la Copa América

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, señaló que la intención de la selección chilena en la Copa América 2019 es superar la primera fase y defender su título, además de afianzar la idea de juego del entrenador, Reinaldo Rueda.

"Nadie ha hablado de fases determinadas, del tercer lugar, de pasar a duras penas o buenas penas", dijo para descartar que le pusieron una meta definida al DT.

"Esa no es parte de la métrica del análisis. La idea es avanzar y defender el título de Chile, pero hay una cosa más importante, que el equipo encuentre una fisonomía de juego que nos represente de cara al segundo semestre y para marzo del próximo año", aclaró.

"Acá no hemos hablado de piso o de superar una fase ni un partido determinado, lo importante es el rendimiento, el acople de los jugadores, la idea de juego que quiere transformar en la cancha el profesor Rueda y esperemos lo mejor para la selección", insistió.

Moreno evitó hablar en profundidad sobre la ausencia de Claudio Bravo de la nómina: "Más allá de si me sorprende o no, no me voy a referir a situaciones puntuales de uno u otro jugador. Lo importante es que estemos unidos".

El presidente de la ANFP contó que viajará a Francia para presenciar el debut de la Roja femenina en el Mundial, ante Suecia, y luego volará hasta Brasil para unirse a la concentración de la selección adulta masculina.