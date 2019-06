¡Sufrieron más que Chile! Los tres goles anulados a Uruguay en su eliminación ante Perú

Una jornada de terror tuvo Uruguay en su encuentro contra Perú en los cuartos de final de la Copa América, ya que además de su derrota por penales y eliminación del torneo, sufrieron la invalidación de tres goles, por decisiones del juez brasileño Wilton Sampaio, sus asistentes y el VAR.

El primer tanto de produjo en los 28 minutos del primer tiempo mediante el volante de Flamengo Giorgian de Arrascaeta, no obstante el árbitro asistente identificó una clara posición adelantada de Nahitán Nández por la derecha durante la jugada, por lo que el gol no valió.

En el complemento, los uruguayos siguieron sufriendo y el primer episodio polémico de la etapa fue en los 60', cuando el delantero Edinson Cavani ingresó en solitario para anotar la que ahora sí era la apertura de la cuenta.

Pero, el VAR nuevamente hizo de las suyas y luego de que los "celestes" ya habían asumido su ventaja, le avisaron a Sampaio que la jugada era ilícita, por un leve offside, por lo que todo fue invalidado.

