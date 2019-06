Tite elogió a Paolo Guerrero y negó espionaje en el entrenamiento de Perú

El seleccionador brasileño, Tite, elogió este viernes al delantero peruano Paolo Guerrero, a quien dirigió en su etapa como técnico del Corinthians, y negó de manera tajante que haya espiado los entrenamientos de Perú con un dron.

"Tienen mi palabra de honor que no hubo nada. Si tengo que pagar ese precio para ganar, cojo mis cosas y me voy para casa", dijo Tite en una rueda de prensa en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

La prensa peruana insinuó que la comisión técnica de la "Canarinha" espió al combinado dirigido por el argentino Ricardo Gareca, después de que un dron sobrevoló el entrenamiento a puerta cerrada que Perú realizó el jueves.

Sin embargo, Tite lo negó con rotundidad dirigiéndose a los periodistas peruanos que se encontraban en la sala de prensa.

"No tengo más edad para eso. No hice eso en el inicio de mi carrera, ¿voy a hacerlo ahora?", aseveró para recordar después que en su etapa como entrenador en Brasil, sí espió, pero cuando el entrenamiento era abierto.

El estratega destacó la figura del capitán de la "Blanquirroja", Paolo Guerrero, a quien le une "un lazo de amistad y un respeto muy grande" tras coincidir en el Corinthians, donde juntos ganaron tres títulos: el Mundial de Clubes (2012), la Recopa Sudamericana (2013) y el Campeonato Paulista (2013).

"No me gustaría enfrentarme con ninguno de mis ex jugadores, incluyendo a Guerrero, no es de mi gusto", manifestó.

Las selecciones de Brasil y Perú miden sus fuerzas este sábado en el Arena Corinthians en un juego decisivo por un cupo para los cuartos de final y también para definir el liderato del grupo A, que completan Venezuela y Bolivia.