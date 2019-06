Valderrama, cauto para el duelo de Colombia con Chile: Son los campeones, no hay que confiarse

El destacado ex mundialista analizó el duelo de cuartos de la Copa América.

El histórico ex mundialista colombiano Carlos Valderrama se mostró cauto para el trascendental compromiso que disputará la selección de su país ante Chile en los cuartos de final de la Copa América, y llamó a respetar a la Roja y a no caer en el exceso de confianza, pese a ser favoritos.

El "Pibe" en conversación con el diario La Tercera, aseguró que "el partido se llama 'me quedo o me voy'. Son los campeones, no hay que confiarse. Creo en mi selección porque están jugando muy bien, pero Chile es dos veces campeón".

El jugador que disputó las Copas del Mundo de 1990, 1994 y 1998' añadió: "¿Qué más se necesita para respetarlos? Es un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto".

Junto con Valderrama, el destacado ex goleador "cafetero" y de Universidad de Chile Faustino Asprilla, también tuvo palabras para este compromiso y dijo que la presencia de Reinaldo Rueda en Chile "es una ventaja para ellos porque los crió a casi todos, los conoce desde juveniles, pero igual en la cancha cada jugador siempre reacciona diferente en cada partido".

Chilenos y colombianos se enfrentan este viernes, a partir de las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo y podrás escucharlo gracias a Al Aire Libre en Cooperativa y seguirlo con el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.