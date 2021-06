Eduardo Vargas anotó el empate de la Roja ante Argentina tras penal a Arturo Vidal

El delantero nacional Eduardo Vargas apareció justo a tiempo para anotar el empate 1-1 entre la Roja y Argentina en la fecha 1 de la Copa América que se juega en Brasil.

El atacante de Atlético Mineiro aprovechó un claro penal cometido por Nicolás Tagliafico contra Arturo Vidal, que fue revisado en el VAR, para decretar la igualdad, aunque solo después que el propio Vidal errara el remate, que fue tapado por el arquero Emiliano Martínez.

En el rebote, Vargas metió un cabezazo que dejó igualado el partido que se disputa en el Estadio "Nilton Santos".

Revisa las jugadas que significaron el empate

El penal que cometió Tagliafico contra Vidal:

El gol de Eduardo Vargas tras rebote de Emiliano Martínez:

GOL DO CHILE!

Gol de Eduardo Vargas! Emiliano Martínez defende o pênalti de Vidal, a bola toca no travessão, mas, no rebote, Vargas chega de cabeça e empata o jogo!



Argentina 1x1 Chile#CopaAmerica



pic.twitter.com/SQhsfYJedh