Hinchas de la Roja enloquecieron con el gol de Ben Brereton ante Bolivia

Los hinchas de la selección chilena enloquecieron este viernes con el gol anotado por el delantero nacional nacido en Inglaterra Ben Brereton, el que tuvo se estreno goleador en su debut como titular en lar Roja.

Revisa acá los elogios:

BEN BRERETON DIAZ FROM STOKE ON TRENT HAS SCORED FOR CHILE 🇨🇱 #CopaAmerica