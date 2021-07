¡Insólito! Hincha confesó en vivo compra de PCR falso para ver la final de la Copa América

En la previa de la final de este sábado entre Argentina y Brasil por la Copa América, un hincha de la "Albiceleste" sorprendió al revelar en vivo para la televisión que compró un PCR falso para poder asistir al encuentro.

El seguidor trasandino, de nombre Hernán, vive a 50 kilómetros de Belo Horizonte, y fue hasta el Estadio Maracaná junto a sus hijos para poder presenciar la definición del campeonato.

En diálogo con la cadena C5N, el fanático contó que: "Estoy residiendo a 50 kilómetros de Belo Horizonte, soy de Chascomús. Me enteré que habían liberado entradas para argentinos y les dije a mis hijos 'vamos'. Pedían PCR negativo y acá lo puedes hacer en cualquier farmacia. Fui a una de renombre y cuando presenté el test a las autoridades de la Conmebol me dijeron que no sirve"".

"Dicen que el PCR lo tiene que hacer un laboratorio, pero te voy a ser sincero. El 70 por ciento de la gente está entrando con PCR falso, tuve que conseguir uno. Lo venden entre 70 y 100 reales, acá en la fila del estadio se consigue de todo", confesó.

📺 Confesó en vivo por C5N que compró un PCR trucho para ver la final de la Copa América https://t.co/h1J95XoV7J pic.twitter.com/9fruG0MjMf