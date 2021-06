Los "mitos y verdades" que publicó Conmebol para defender la Copa América en Brasil

Conmebol confirmó el lunes que la Copa América se realizará en Brasil, después de quitarle las sedes a Colombia y Argentina, y en medio de las críticas por la decisión debido a la situación sanitaria en ese país por la gran cantidad de contagios por Covid-19, publicó en su web oficial una serie de datos, en forma de "mitos y verdades" para defender la organización del torneo que se celebrará en Brasilia, Goiania, Cuiabá y Río de Janeiro.

En primera instancia, Conmebol desmintió que hace el torneo "sólo por la plata", remarcando que sufrirán pérdidas económicas, en parte, porque se disputará sin público.

Además, apuntaron que "no existe tal búsqueda de ganancias. El torneo fue aprobado con la finalidad de llegar con equipos con rodaje, competitivos y afinados a la Copa del Mundo 2022". La razón, es porque Sudamérica lleva cuatro mundiales sin ganar.

El segundo "mito" desmentido fue que "Brasil es el peor lugar del continente para jugar". De acuerdo a Conmebol, Brasil "se encuentra hoy con tasas de contagio por debajo de la media sudamericana, según datos de la John Hopkins University".

En la misma línea, la Confederación argumentó que "en el índice de casos por millón de habitantes, Brasil está en mejores condiciones que Argentina o Colombia" y que está "entre los tres países con mayor porcentaje de población vacunada en el continente, por debajo de Chile y Uruguay".

Conmmebol también desmitió que la celebración de la Copa América "es un capricho" y que el objetivo final de alinear el torneo con la Eurocopa es para que "coincidan las vacaciones de los jugadores y minimizar su desgaste físico y mental".

También refutaron que "no les importan los jugadores, técnicos y árbitros", subrayando que Conmebol fue al primera confederación del mundo en suspender sus competiciones y "diseñó un protocolo sanitario que tiene una efectividad superior al 99 por ciento". Además, recordaron que adelantaron millones de dólares para sostener el funcionamiento de las Asociaciones y clubes durante la pandemia.

Finalmente, remarcaron que la idea de que "la Copa no puede jugarse" está apoyada "en prejuicios y no en datos reales", y que ese mismo cuestionamiento no existe hacia las Clasificatorias.

"Desde el inicio de la pandemia, Conmebol organizó cerca de 500 partidos, el 20 por ciento de ellos en Brasil, y no hubo nada que lamentar", cierra el comunicado de la Confederación.