Sergio Agüero: Si la situación en Brasil es complicada, no se puede jugar la Copa

El delantero Sergio "Kun" Agüero llegó este martes a Argentina para unirse a la selección albiceleste y dijo, sobre la designación de Brasil como nueva sede de la Copa América, que si ese país "está complicado" por el coronavirus "no se puede jugar" el torneo.

"Si está complicado en Brasil, no se puede jugar. Creo haber escuchado que cerraron las fronteras. Es muy difícil opinar, nosotros como jugadores queremos jugar, pero el tema es buscar un buen lugar para que se pueda jugar", señaló el nuevo jugador de FC Barcelona tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Agüero destacó que la intención de los jugadores es que se dispute la competición y calificó de "correcta" la decisión de la Conmebol de que no se dispute la Copa América en Argentina.

"Está claro que es una decisión que primero tomó Colombia, ahora Argentina. No la estamos pasando bien acá y la Conmebol tomó una decisión muy correcta", afirmó.

El delantero ya padeció la COVID-19 y recuerda que fue "bastante complicado".

"Yo ya lo tuve al virus y la verdad que la pasé bastante complicado. No sé si nos van a vacunar acá o por la Copa América, no me dijeron nada", aseveró.

Asimismo, hizo un llamamiento a la prudencia por la situación que atraviesa Argentina, con una segunda ola que está dejando cifras récord de contagios y fallecimientos.