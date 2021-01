Vicepresidente de la Federación Colombiana: No está confirmada la Copa América 2021

Fernando Jaramillo, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), puso en duda la realización de la Copa América programada para este 2021 en su país y en Argentina, producto de las restricciones de público por la pandemia del coronavirus.

Jaramillo dijo en Carrusel Caracol que "no está confirmado que haya Copa América, porque su realización sin público parece que Conmebol no lo ve viable. Cuando hablo de público es público, no un aforo reducido, porque o si no los números tampoco dan para hacerla. Tenemos pendiente una decisión de la Conmebol".

Este torneo debía disputarse originalmente en 2020, pero la propia pandemia imposibilitó su desarrollo, por lo que la Confederación Sudamericana decidió correrla para este año.

En esta competenccia, Chile se ubica en el Grupo A junto a Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Australia, teniendo agendados sus duelos de esta fase entre el 11 y 27 de junio.