Influencer colombiano relató su experiencia en la escandaosa la final de la Copa América

Siguen las versiones y repercusiones de la escandalosa final de la Copa América 2024 (que ganó Argentina por 1-0 a Colombia), por los incidentes en las entradas del Hard Rock Stadium de Miami que obligó a retrasar el partido por más de una hora.

Uno de los relatos que se viralizaron fue el del influencer colombiano Nicolás Botero, a través de su famosa cuenta familiar de Los Chicaneros, contando detalles de la pesadilla que vivió en el ingreso al recinto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

"Tengo pena": La pésima experiencia del influencer colombiano Nicolás Botero en la final de la Copa América

Mediante un video, Botero señaló: "Estoy avergonzado, tengo pena, no puedo entender el comportamiento de las personas en el estadio para entrar a la (final) Copa América... No digo que lo que pasó ayer fue culpa de todos porque fueron unos pocos, pero desafortunadamente esa es la imagen que se va a llevar el resto del mundo de nuestros países".

"Nosotros compramos nuestros boletos de forma común y corriente, llegamos al estadio como tres horas antes de que empezara el juego por si había algún retraso, llegamos a la puerta, íbamos a pasar y ya había gente tirada en el suelo borracha y gritando. Uno estaba parado y venían y te empujaban. Te decían cosas como si quisieran pelea", añadió.

"Abrieron las puertas y literalmente un segundo después los guardias de seguridad tratando de sacar a las personas que se querían meter, dándose puños, había una persona sangrando, las personas de afuera se querían meter y algunos guardias deteniendo a otros para que no se fueran a pelear... De un momento a otro cerraron las puertas y toda la gente que estaba afuera intentaba entrar, después la policía dio una orden de que cerraran por completo el estadio, nadie podía entrar, nadie podía salir. Y en ese momento las personas empezaron a meterse por los muros, cruzaron unas escaleras, no sé por dónde se metían".

"Después cuando trataron de abrir las puertas otra vez la gente volvía a empujar. Había familias con niños que estaban adentro y las familias afuera, los niños gritando... Después de todo esto, no sé quién tomó la decisión, pero abrieron todas las puertas del estadio, entró gente con y sin boletos, si querían entrar lo que quisieran entrar porque nadie estaba requisando nada, no había seguridad, toda la gente corría, cuando llegamos a nuestro asiento ya había gente ocupándolo, estaba todo lleno con gente que no tenía boletos... Yo sé que mucha gente está acostumbrada a que esto pase en nuestros países, pero esto no debería ser la norma, nosotros deberíamos estar mejorando como sociedad", sentenció.