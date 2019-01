Dominic Thiem encabeza el equipo de Copa Davis de Austria que recibirá a Chile

El capitán del equipo austríaco de Copa Davis, Stefan Koubek, dio a conocer la nómina de tenistas que enfrentarán el Repechaje del Grupo Mundial contra Chile a comienzos de febrero y en ella incluyó al número 8 del mundo, Dominic Thiem.

La presencia del tenista nacido en Wiener Neustadt estaba en duda luego de abandonar en segunda ronda del Abierto de Australia, pero Koubek lo sumó al equipo despejando las dudas.

Otro que falta confirmar en la convocatoria es el número 4 del mundo en dobles, Oliver Marach, quien sintió molestias en un tobillo en el dobles mixto de Australia, las que no impidieron que forme parte del equipo.

Además fueron llamados Dennis Novak (141° en singles y 442° en dobles), Jürgen Melzer (289° en singles y 134° en dobles) y Phillip Oswald (61° en dobles).

La serie se jugará el 1 y 2 de febrero en Salzburgo sobre arcilla.

🇦🇹 World No. 8 @ThiemDomi will lead Austria on home soil against Chile when the #DavisCupQualifiers take place on 1-2 February! 🇦🇹 pic.twitter.com/mKjgyMOiFi