Athletico Paranaense recomendó a sus hinchas llegar tres horas antes del partido con Colo Colo

El club brasileño Athletico Paranaense entregó medidas de seguridad para sus hinchas de cara al partido de esta tarde a disputarse en el Estadio Monumental contra Colo Colo, por Copa Libertadores.

Entre ellas, el cuadro "Furacao" señaló a sus seguidores que lo más recomendable es que lleguen con tres horas de anticipación al recinto de Pedrero, o sea, a las 16:15 horas.

Además, les aclaró que no pueden ingresar banderas más grades de 1 metro por 1,20.

El partido se jugará a las 19:15 horas (22:15 GMT) en el recinto de Pedrero.

Informações para os nossos torcedores aqui no Chile:

▪️ Por questão de segurança, as autoridades pedem que a nossa torcida chegue com antecedência. De preferência, 3h antes

▪️ De acordo com uma determinação local, as faixas/bandeiras não podem ser maiores que 1m x 1,20m