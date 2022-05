¡Enfocados al máximo! Colo Colo concentró a dos días del vital cruce ante Fortaleza

A diferencia de lo que ocurre habitualmente, el plantel de Colo Colo quedó concentrado este lunes, dos días antes del partido, de cara al crucial encuentro ante Fortaleza de Brasil en el que los albos se juegan la clasificación a los octavos de final del torneo.

El cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros optó por "guardar" a los jugadores a 48 horas del encuentro para evitar que cualquier circunstancia pueda empañar la preparación para el compromiso.

Según supimos en Al Aire Libre en Cooperativa, la idea del cuerpo técnico es que los jugadores se recuperen de forma adecuada del desgaste que han venido haciendo y tengan el descanso adecuado para el duelo del miércoles.

Esta determinación llega justo después que el histórico ex goleador, Carlos Caszely denunciara desconcentración de parte de los futbolistas previo al encuentro ante River Plate que terminó con un 4-0.

El ex delantero dijo al programa Círculo Central: "Hubo algún tipo de distracciones en el viaje que no me gustaron. Lo primero que me llamó la atención es que viajaran los familiares con hijos, con guaguas... Los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que del partido más importante que tenía Colo Colo en esta ronda".

De esta forma, el plantel aguarda reunido el duelo que se jugará el miércoles desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Santiago.