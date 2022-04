Gabriel Mendoza: Colo Colo entró pegando combos en la Copa, pero la prueba será ante River

El histórico ex lateral de Colo Colo Gabriel Mendoza, campeón de la Copa Libertadores 1991, expresó que tiene mucha confianza en que el "Popular" avance a octavos de final, pero que ante River Plate será el parámetro más importante.

El "Coca" valoró, en diálogo con El Mercurio, el buen arranque de los "albos" en la Copa, con dos victorias: "Y pensar que antes perdíamos con Delfín... Entusiasma comenzar así, porque con estas dos victorias vamos a pasar a segunda fase. La forma de jugar nos alegra, nos estamos creyendo el cuento de que podemos ser finalistas. Este equipo entró pateando fuerte, pegando combos, pero la prueba será ante River Plate".

Ricardo Dabrowski, también monarca de América en el '91, señaló: "Colo Colo no debiera tener inconvenientes en pasar la fase de grupos, pero quedan cuatro partidos y los que estamos en el fútbol sabemos que 'antes de' se puede dar una opinión, pero esta no debe ser absoluta".

Jorge Contreras, volante campeón con el "Cacique" en 1993, añadió que "lo del segundo tiempo ante Alianza Lima es para analizar. Se presentaba fácil, Colo Colo bajó y los cambios no tuvieron efecto. No sé por qué entró Carlo Villanueva por (Leonardo) Gil y no (Marcos) Bolados, retrocediendo a Gabriel Costa. Dicho esto, a Colo Colo se le ve bien, armadito y estructurado. Debe aprovechar sus momentos porque con Alianza no lo hizo".

Colo Colo venció a Fortaleza y Alianza Lima en la Libertadores y su próximo desafío en el certamen será el 27 de abril contra River Plate en el Estadio Monumental de Santiago.