Gabriel Ruiz-Tagle: Está la confianza de que Colo Colo puede hacer cosas grandes

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, se mostró confiado en que Colo Colo puede lograr el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores en el crucial compromiso del jueves frente a Atlético Nacional.

"Atlético Nacional es un equipo que viene ganando hace tiempo de local, no podemos menospreciar ese factor; pero está la confianza de que Colo Colo puede hacer cosas grandes, lo hemos visto en partidos emblemáticos y puede ser una gran ocasión, no hay que pecar de exceso de optimismo, pero el equipo está preparado para ganar", sostuvo.

Al ser consultado si es que considerará un fracaso quedar fuera de la ronda de los 16 mejores, Ruiz-Tagle manifestó que "no me gusta hablar de fracasos, es una meta no cumplida, no quisiera ponerme en ese caso, podemos analizarlo después con resultados".

"Colo Colo estaba hace poco en una mala condición en esta copa y hoy estamos al borde de la clasificación, quizás hasta con un empate podemos estar clasificados, hemos mejorado mucho nuestra participación y no veo por qué tiene que ser diferente", finalizó.