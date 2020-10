Gustavo Quinteros: La responsabilidad es mía y la asumo, pero los jugadores pueden más

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró autocrítico tras la derrota por 1-0 ante Jorge Wilstermann y eliminación de las copas internacionales y aseguró que asume la culpa de este resultado, pero también se refirió al desempeño de sus dirigidos.

"La responsabilidad de la derrota es mía y la asumo. Tenemos un trabajo muy duro, difícil y complicado para revertir una situación tan adversa. Nos faltó el último pase. Tenemos que levantar el nivel colectiva y también los jugadores individualmente. Conozco a los jugadores y sé que pueden más, pero también hoy estuvieron muy marcados", dijo en conferencia de prensa.

Siguiendo con el análisis, Quinteros dijo que "no supimos vulnerar a una defensa muy bien asociada, que nos entregó la pelota, pero no pudimos. Lo que sí puedo decir es que los jugadores dejaron todo y no pudieron con una defensa muy cerrada. Esa fue la historia de este partido".

"Todos los partidos tenemos que ganarlo, no pudimos hacerlo el anterior tampoco, no pudimos mantener el rendimiento todo el partido, hoy jugamos mejor que el rival, tuvimos la pelota, pero nada claro. El rival tampoco tuvo posibilidades claras, el gol fue un remate de fuera del área que se desvió, pero teníamos la obligación de ganar y no lo pudimos conseguir".

Finalmente, dijo que "ojalá nos levantemos la próxima semana (ante Everton) porque ahora nos enfocaremos en el torneo local y daremos todo para sacar al equipo de la posición incómoda que está, pero jugando mucho mejor que lo que hicimos hoy".