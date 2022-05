El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, descartó que una eventual eliminación en fase de grupos de Copa Libertadores sea calificado como un "fracaso". "Si no puedo salir campeón en el campeonato nacional voy a sentir que fue un fracaso. Hace menos de un año jugábamos por no descender. No creo que la palabra fracaso tenga lugar en esta cirscunstancia. Tenemos que pensar que no se cumpliría el objetivo", dijo en conferencia de prensa.