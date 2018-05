Héctor Tapia y duelo ante Atlético Nacional: Tenemos una responsabilidad como club

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, volvió a apelar a la historia del "Cacique" en la Copa Libertadores como una de las principales armas a utilizar en el crucial partido del jueves frente a Atlético Nacional, por la última fecha del Grupo B.

"Tenemos una responsabilidad como club, el club tiene una historia a nivel sudamericano, ganó una Copa Libertadores y ha tenido otros años en que estuvo a punto de ganarla. Tenemos como club responsabilidad en todos los torneos que enfrentamos, tenemos que trabajarla y defenderla", señaló en Colombia.

"Nosotros vamos a tratar de hacer bien nuestro fútbol y en base a eso tratar de ganar, no está en nuestra cabeza si clasificamos o no, o si vamos al empate... no va por ahí, vamos a tratar de jugar mejor que Atlético Nacional y en base a eso ver dónde nos encontramos, ver el escenario después del partido", agregó.

Luego, sostuvo que "si ganamos, perfecto... no vamos a buscar un empate ni refugiarnos para ganar en una contra, intentaremos imponer nuestros términos".

Tapia, quien elogió a Atlético Nacional como "un equipo que se ve súper bien trabajado" al que intentarán mostrar "nuestras condiciones y juego", comentó que César Pinares está recuperado y que Jorge Valdivia debiese estar en plenitud de condiciones para la práctica de este miércoles.

Además, anticipó que este pleito lo encararán "al igual como encaramos el partido con Delfín, con Bolívar (...) no vamos a cambiar en nada la forma en que hemos encarado cada partido que hemos disputado".

"Seguimos apelando a la jerarquía de estos jugadores, cada vez han sacado a relucir su historial futbolístico, su jerarquía; por ende, los jugadores con recorrido más extenso más el grupo que viene y hace sus aportes interesantes, sabemos en el momento que estamos y que deben tener actuaciones individuales que nos lleven a un buen juego grupal para ser mejores que los rivales", cerró Tapia.

Colo Colo visita a Atlético Nacional el jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Atanasio Girardot".