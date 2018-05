Jorge Valdivia: Nos merecemos estar en octavos de la Libertadores

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia cree que el equipo que dirige Héctor Tapia tiene los méritos suficientes para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, objetivo que irán a buscar a Medellín en un duro duelo con Atlético Nacional.

"Nos merecemos estar en octavos de final por como hemos venido trabajando, desde el inicio de los partidos de Libertadores en la fase de grupos con Pablo -Guede- y hasta ahora con Héctor -Tapia- hemos sido conscientes que nos jugábamos tres finales", señaló.

"La primera fue en Ecuador, la segunda con Bolívar y la tercera en Colombia. Mas allá de lo que plantee Héctor tenemos que responder a la necesidad, a nosotros mismos y a los hinchas que están esperanzados en ver a Colo Colo en octavos de final", agregó.

Luego, señaló que el "Cacique" tiene la idea de "clasificar, estamos con muchas ganas, sabemos que no será fácil, pero esta opción la hemos construido de a poco y nos queda lo último para decir que estamos en octavos, tenemos que irlo a buscar como sea; hay dos resultados que nos clasifican, la victoria y empatar. Es lo que más nos interesa, ganando o clasificando".

El "Mago", finalmente, reveló que "físicamente estoy bien, clínicamente mejor, espero poder jugar y ser un aporte, no he hecho trabajo con mis compañeros, pero creo que en cinco o seis días, o una semana, no voy a perder nada futbolístico".

Colo Colo juega con Atlético Nacional el jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en la última fecha del Grupo B de la Libertadores, en el Estadio "Atanasio Girardot".