Juan Martín Lucero: ¿Por qué no podemos ser la sorpresa en la Copa Libertadores?

El delantero Juan Martín Lucero se mostró confiado en tener una buena presentación junto a Colo Colo en la Copa Libertadores 2022 y aseguró que pueden sorprender y volver a tener una buena actuación para el fútbol chileno.

Lucero dijo en diálogo con ESPN F90 que "sin duda podemos dar sorpresa, confío muchísimo en el grupo y compañeros. Te pones a ver los nombres, entrenamientos, se compite al más alto nivel todos los días. Todos se matan entrenando, hace que el equipo crezca y la competencia interna sea mucho más alta".

"En los partidos de copas sabemos que hay equipos fuertes, pero son partidos especiales donde siempre hay sorpresas y, ¿por qué no podemos ser nosotros? Plantel hay, tenemos público, tenemos cancha. Tenemos que hacernos sentir fuerte en casa", cerró sobre el tema.

Además, dejó en claro qué lo sedujo a llegar al "Cacique": "Me han preguntado varias veces de por qué vine y yo siempre respondo, ¿por qué no? Si es el club más grande de Chile y la gente vive la pasión como los argentinos, me llamó la dirigencia, me llamó el cuerpo técnico, juega la Libertadores, entonces apostaban a seguir ganando títulos y eso me sedujo. También puse en la balanza muchas cosas, me queda cerca de mi casa (Mendoza), reunía todo lo que buscaba".

También comentó su primer gol con los "albos", el fin de semana en la victoria por 2-0 ante Everton en el Estadio Monumental: "Por suerte me quedó una frente al arco, pero bueno, ahí nosotros presionamos en cancha rival y creo que recibimos un buen triunfo. Muy contento por el gol, pero mejor porque el equipo ganó. Si me das a elegir, prefiero que el equipo salga campeón que ser goleador".

Finalmente, habló sobre su posición en el equipo: "Me acomoda el 9, me siento cómodo en la posición, es algo similar de lo que hacía en Argentina. Acá Gustavo me da la libertad de salir un poco más afuera, de tirar diagonales a los espacios para darle distintas soluciones al equipo. Yo hago lo que me pide el técnico. Si yo me voy afuera, otro ocupa mi posición, está todo entrenado".

Colo Colo jugará este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada, duelo que se disputará sin público porque la ciudad está en la Fase 2 de Transición en el Plan Paso a Paso.