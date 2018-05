Matías Zaldivia: Si no nos defendíamos así, nos podían dañar mucho

El zaguero de Colo Colo, Matías Zaldivia, valoró el empate conseguido este jueves ante Atlético Nacional que les dio el paso a octavos de la Copa Libertadores, y justificó el estilo de juego conservador utilizado en Colombia.

Sobre esto, el defensor argentino dijo que "necesitábamos el punto. Estábamos convencidos que con eso nos alcanzaba. Con un rival así, si no te defiendes de la manera que nos defendimos nosotros te pueden dañar y mucho. No recuerdo llegadas claras al arco de Agustín (Orión), pero me voy contento porque no solo se destacó la línea de cuatro sino que todos en el equipo".

En la misma línea, el trasandino dijo que "sabíamos que jugaríamos en una cancha muy difícil ante un rival que a mí parecer es uno de los mejores de la Copa por cómo juega, tienen grandes jugadores. Sabíamos que teníamos que jugar también con el resultado que se estaba dando en Bolivia, estábamos al tanto de cómo iban y el punto acá nos iba a clasificar, estábamos seguros de eso".

"Si bien en lo futbolístico no demostramos lo mismo que en otros partidos, que es ser un poco más ofensivos, sabíamos que teníamos que resguardarnos bien porque ellos son muy peligrosos. Salvo tiros de afuera no recuerdo llegadas claras de ellos y eso es un mérito muy grande para nosotros", agregó Zaldivia.

Sobre el paso a la ronda de los dieciséis mejores del torneo, el defensa afirmó que "clasificar después de once años es algo impresionante. Para algunos es poco pero para nosotros es muchísimo. Nuestro primer objetivo era clasificar a octavos, lo logramos y se lo dedicamos a toda nuestra gente".