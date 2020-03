Mouche por Jara: Lo respeto, es mi entrenador y está haciendo un trabajo espectacular

El delantero argentino de Colo Colo, Pablo Mouche, elogió al entrenador interino Gualberto Jara, tras la victoria de los "albos" sobre Athletico Paranaense por la fase grupal de la Copa Libertadores.

Al ser consultado por la llegada de un nuevo DT, el atacante afirmó en conferencia de prensa junto al actual técnico del "Cacique" que "yo respeto a la persona que hoy tengo a mi lado y que está frente a este grupo, que lo agarró en una situación difícil".

"Es mi entrenador. Tengo mi entrenador aquí al lado que viene todos los días a trabajar como nosotros, que nos da las herramientas para que podamos enfrentar todos los partidos, que está haciendo un trabajo espectacular junto con nosotros para salir de este momento", aseguró.

En la misma línea, el trasandino dijo que "creo que estamos de a poco creciendo como equipo, tratando de levantar y de conseguir resultados. Ganamos dos partidos seguidos y eso ya es un avance importantísimo. Yo no me tengo de preocupar de quién va a ser mi entrenador el día de mañana, no es una pregunta para mí".

"Mi entrenador es el señor que está acá al lado y tiene todo mi respaldo como el que tienen todos mis compañeros para seguir trabajando, sea el tiempo que sea necesario", apuntó.