Nicolás Tagliani, ex jugador de Colo Colo: Solari la está rompiendo, pero a mí dame a Falcón

El ex futbolista argentino Nicolás Tagliani, quien tuvo pasos en el fútbol chileno en Colo Colo, Palestino, Cobreloa y Deportes Temuco, analizó el presente del "Cacique" y lo elogió por su participación en la Copa Libertadores.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Tagliani expresó: "No me sorprende lo de Colo Colo en la Copa, lo vi ante River Plate y en Lima hasta los hinchas de Alianza me decían que debieron meterle cuatro en el primer tiempo".

Además, destacó a dos grandes figuras de la oncena regular de Gustavo Quinteros: "Pablo Solari la está rompiendo, pero a mí dame a Maximiliano Falcón en mi equipo para toda la vida".

"El uruguayo te mata, tiene presencia. Les dije a los dirigentes de Alianza Lima compren a dos Falcón y ponlos de centrales en la Copa. Tiene mucho carácter, va para adelante, te pega y se hace el 'boludo'. Te pide perdón y después te pega más fuerte. Es pícaro, inteligente, maneja el campo de juego. Otro es el 'colorado' Leo Gil. Se metió muy adentro del club, no le pesó nada la camiseta", cerró.

Colo Colo visita a River Plate este jueves a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Monumental de Núñez en Buenos Aires, por la quinta fecha del Grupo F de la Libertadores.