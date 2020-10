“Nunca vi un Colo Colo tan malo”: Hinchas explotaron tras caída ante Wilstermann

Los hinchas de Colo Colo explotaron en redes sociales, luego de la derrota por 1-0 de su equipo ante Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores, que los dejó sin torneos internacionales por lo que resta del año 2020.

Los fanáticos "albos" se expresaron en Twitter y cuestionaron al elenco de Gustavo Quinteros, asegurando que "nunca había visto un Colo Colo tan malo" o criticando fuertemente los rendimientos individuales de los jugadores.

Revisa la opinión de los hinchas:

Que malo es el fútbol chileno, no entiendo cómo puede jugar tan mal Colo Coló.

En 48 años.... no había visto un equipo de @ColoColo Tan malo!!! No hay ni uno bueno!!! #QueSeVayanTodos

No recuerdo un año de Colo Colo tan pero tan re malo 🤷🏽‍♂️

Hoy después de 42 años de vida ... creo que 37 años de vida viendo fútbol conscientemente y siguiendo a @ColoColo ... es primera vez que me da verguenza ver un equipo tan malo.... es momento de tomar decisiones drátiscas...

Jamás he visto un CC tan malo, impresionante, no ganar a un equipo boliviano en casa, es tocar fondo y se debe reestructurar todo... #ColoColo hasta que me muera y más allá.