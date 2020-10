Paredes tras eliminación: Es un fracaso, hace mucho que se vienen haciendo las cosas mal

Esteban Paredes, capitán de Colo Colo, fue autocrítico tras la eliminacion en la Copa Libertadores a manos de Jorge Wilstermann y apuntó que el fracaso fue producto de todas las irregularidades que ha vivido el equipo albo desde hace varias temporadas.

"Quedar eliminados en primera ronda en la Libertadores y no clasificar a la Sudamericana es un fracaso. Hace mucho que se vienen haciendo las cosas mal y lamentablemente se ratificó todo lo malo que nos ha estado pasando, el año pasado, el anterior a ese y este", lanzó Paredes en rueda de prensa.

Consultado por responsabilidades al interior del plantel y en la dirigencia de Blanco y Negro, el ariete de los albos evitó profundizar, señalando que no le corresponde determinar quién seguirá en el club a final de año.

Respecto al partido, Paredes aseguró que "nunca imaginé que íbamos a quedar eliminados", y lamentó el resultado adverso, porque "lo dimos todo en la cancha".

"No estuvimos nunca sobrepasados, fuimos superiores en el segundo tiempo, atacamos por todas las zonas, pero no encontramos el gol que queríamos. Y ellos nos pillaron de contra y hacen el gol", precisó.

Finalmente, remarcó que todos en el club deben "hacer una autocrítica y ver si dan el cien por cien o no. En esta situación todo es malo, pero tenemos que seguir trabajando y creo que el profe (Gustavo Quinteros) tiene las armas para salir del mal momento".