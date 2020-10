Quinteros y duelo ante Wilstermann: Debemos estar concentrados y con muchas luces

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, palpitó el trascendental duelo ante Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores de América y señaló que buscará tener al equipo al máximo en los 90 minutos.

"Para enfrentar a Jorge Wilstermann tenemos que estar concentrados y con muchas luces en el tema defensivo y ofensivo. Hay que estar atentos en la contra", dijo en diálogo con los medios en conferencia de prensa.

"Todo puede suceder pero va a ser transitorio, no va a ser definitivo. Yo quiero preparar a estos jugadores para que jueguen bien, correr mucho, correr 90 minutos, estar concentrados. Todo lo demás llega en consecuencia", agregó.

Además, sostuvo que "tenemos que trabajar mucho en la preparación, hablé mucho con los jugadores de esto; el objetivo tiene que ser prepararnos para lograr que el equipo esté capacitado para superar al rival. Los resultados llegarán".

Los retornos y ausencias

Sobre las lesiones y recuperados, señaló que "no quiero dar toda la información a los rivales, no me gusta hablar de quienes van a jugar y quienes no. (Felipe) Campos está listo; (Julio) Barroso y (Pablo) Mouche están en duda".

"Pudimos recuperar a Campos, (Leonardo) Valencia, (Javier) Parraguez; y (Nicolás) Blandi está un poco mejor. Todavía no están al cien para jugar 90 minutos. Estamos recuperando de a poco y estaremos con más variantes", agregó con más detalle.

Junto con esto, visualizó a Nicolás Maturana para lospróximos duelos como volante: "(Nicolás) Maturana también se está preparando. No tiene las mismas características que Matías (Fernández), que hoy no lo tenemos, pero puede cumplir esa función. Todos tienen para aportar cosas al equipo".

Finalmente sobre la situación social del país, aseveró que "no quisiera opinar. Es muy justo el reclamo de la gente y necesario. Solo espero que los chilenos puedan conseguir lo que quiere el pueblo. Ojalá que no haya peleas entre barras e ideas políticas y que podamos solucionar los conflictos que no le hacen bien a Chile. Desde mi lugar no tan importante, llamo a unión para los chilenos".

Colo Colo recibe a Wilstermann este martes en el Estadio Monumental, a partir de las 21:30 horas (00:30 GMT) y podrás seguirlo junto a AlAireLibre.cl y Al Aire Libre en Cooperativa. Si gana y Peñarol no vence a Atlético Paranaense clasifica a octavos de final.