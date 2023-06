Seguidor de Colo Colo relató dramáticos momentos vividos en La Bombonera

El hincha de Colo Colo Marcos Castañeda contó algunos de los dramáticos momentos que vivieron los seguidores del "Cacique" que viajaron a Argentina para presenciar el partido contra Boca Juniors en La Bombonera.

"Todos teníamos entradas, compramos a socios e hinchada de Boca... 100 dólares nos cobraban, a otros 150 dólares. El tema es que había 10 controles. En el primero, fue negligencia de ellos porque no nos hicieron entregar el ticket", dijo en su llegada a nuestro país.

El forofo de los "albos" narró que las fuerzas de seguridad del recinto bonaerense "esperaron que superáramos cinco controles para recién pasar un torniquete y marcarlo, recién lo marcamos y dijeron que no se podía cuando venía toda la gente entrando, querían hacer que nos devolviéramos y nadie quiso porque había entrado gente con familia, con niños, gente con entradas de visitante".

"Otro que compró una entrada de 100 dólares, su hijo estaba allá y no podían dejarlos pasar. La gente se desesperó y por eso se hizo la avalancha y nosotros entramos, no es que fuimos a hacer problemas con eso, siempre fue mala organización de la Policía y de la gente de Boca Juniors que nos vendió esas entradas, porque sabían que no íbamos a poder ingresar", siguió.

Luego comentó que "estábamos resguardados, había camiones que se les llama guanaco, entonces si hubiesen hecho el control desde el principio, la gente hubiese retrocedido y no hubiera entrado, pero recién en el sexto control nos dijeron que teníamos que devolvernos. Si hubiesen hecho al principio se hubiera evitado lo que pasó".

"La salida estuvo súper compleja, porque contratamos un taxi que nos esperaba afuera y cuando empezamos a avanzar, nos metimos por una calle y nos estaban esperando con piedras, le pegaron al auto. En mi caso pasamos de suerte, o nos hubieran linchado", completó.