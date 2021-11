El premio Best Of The Tournament, que elige al mejor jugador de la Copa Libertadores, llega a su tercera edición. Llevada a cabo por Bridgestone, patrocinador oficial de la competencia desde 2013, la ceremonia de entrega se realizará el 27 de noviembre, al finalizar la gran final entre Palmeiras y Flamengo, en el Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay.