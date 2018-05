Uruguayo Fucile reveló que "sacó de la cancha" a jugador de Santos que le hizo tres túneles

El futbolista uruguayo Jorge Fucile reveló que "no tuvo más remedio" que sacar de la cancha al jugador de Santos Rodrigo luego de que éste le realizara tres túneles en el partido que Nacional venció 1-0 al cuadro paulista.

"Me comí tres caños -túneles-, por primera vez en la historia me como tres caños, los conté porque fue la primera vez que me pasa", declaró a Sport 890 el "charrúa".

"La verdad de aplaudir, no hay ningún jugador que me haga tres caños. (Rodrigo) va a poner el video y lo va a mirar todos los días. No había otra manera que sacarlo de la cancha, pude sacarlo de la cancha y ahí se tranquilizó el partido", expresó.

El jugador brasileño, de 17 años, debió salir de la cancha luego de una dura infracción del lateral del "Bolso".