Ivo Basay: Nadie puede asegurar la clasificación en la Libertadores, pero vamos a seguir luchando

Palestino logró este martes una categórica victoria por 3-0 sobre Alianza Lima en la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores. El entrenador de los "arabes", Ivo Basay, se mostró cauto por la opción de clasificar a los octavos de final del certamen pese al abultado resultado de esta jornada, aunque aseguró que con sus dirigidos continuarán en la lucha.

"Hoy nadie te puede asegurar la clasificación, pero de acuerdo a lo que ha venido jugado Palestino hemos ido adquiriendo confianza", dijo el DT en rueda de prensa.

"No tenemos un plantel grande y nos gustaría pelear en los dos frentes (Campeonato Nacional y Libertadores). Más no les puedo exigir, pero vamos a seguir luchando. No quiero dejar nada de lado", agregó.

El técnico resaltó el crecimiento de su equipo en el torneo, luego de una primera derrota frente a Inter de Porto Alegre, el empate con River Plate en Buenos Aires a la vicotoria de esta jornada.

"El equipo fue creciendo. Hoy ganamos con mucha autoridad y categoría", señaló, para después aclarar que su equipo no tiene "deuda internacional. Lo que ha hecho Palestino...Nos dieron por muertos ante Independiente y Talleres (fase previa)".

Basay también dedicó un momento de la conferencia para destacar a Lucas Passerini, quien fue uno de los pilares en la victoria ante Alianza: "Esperábamos que este 'pailón' la metiera de una vez por todas. Lucas nos da una retención en la salida de poder pasar con los laterales. Me alegro mucho por él, lo venía buscando y por fin se cierra el tema".