Palestino logró un triunfazo ante Talleres y avanzó a la fase grupal de la Copa Libertadores

Palestino sumó otra hazaña en esta temporada 2019 y con otra remontada ante Talleres de Córdoba, triunfó por 2-1 (4-3 en el global) y clasificó a la fase grupal de la Copa Libertadores 2019.

Con este resultado, Palestino integrará el Grupo A, uno de los más difíciles del torneo, junto al vigente campeón, River Plate, además de Internacional de Porto Alegre y Alianza Lima.

El elenco de Ivo Basay, local en San Carlos de Apoquindo, no logró repetir el buen nivel que mostró en el empate logrado en Argentina y sufrió en un partido muy friccionado, pero logró, con más corazón que fútbol, el resultado suficiente para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Si bien los árabes tomaron la posesión en los primeros compases, no lograron capitalizar ese dominio de cara al arco contrario, y sufrieron con los pocos contragolpes claros que gestó el conjunto cordobés.

Fue en el minuto 20 cuando Palestino sufrió el mayor golpe debido a su desorden defensivo. Dayro Moreno entró sin dificultad y en el área chica empujó el balón para abrir el marcador.

Talleres in front after this goal from Dayro Moreno!



One step closer to qualifying for the Copa Libertadores group stage!



They lead Palestino 3-2 on aggregate. pic.twitter.com/PkXNtnMM6i — NASA Football Podcast (@NASAPodcast) 27 de febrero de 2019

Tras el gol, Palestino adelantó sus líneas para aumentar el volumen ofensivo, aunque la maniobra no resultó, pues los argentinos defendieron con todo, tratando de evitar una sorpresa parecida a la que sufrieron en la ida.

En el complemento, Basay movió piezas, pero al "tricolor" le siguió costando la generación de juego y Talleres continuó jugando cómodo, apostando por el pelotazo y el contragolpe.

Sin embargo, la reacción ocurrió, al igual como en Córdoba. En el minuto 70, Roberto Gutiérrez recibió de Agustín Farías, y de espalda al arco, giró para habilitar a Luis Jiménez, capitán y emblema de este equipo, quien con sangre fría definió en el área para el anhelado empate.

GOL PALESTINO!



Talleres are shockingly with their backs against the wall as the Chileans find the all-important equalizer through Luis Jimenez.



15 minutes + stoppage, Palestino currently through to the Copa Libertadores group stage on away goals! pic.twitter.com/lNzN4CTHxQ — NASA Football Podcast (@NASAPodcast) 27 de febrero de 2019

La igualdad aumentó la tensión del partido, que se friccionó más, tanto por la desesperación de Talleres como por la urgencia de Palestino por defender el resultado.

Finalmente, el respiro final para los árabes llegó en el minuto 90, con un golazo de Cristóbal Jorquera para el 2-1 definitivo.

Cristobal Jorquera's goal puts Palestino in front! What a shock win this would be!



90+1' 🇨🇱 Palestino 2-1 Talleres 🇦🇷



Seven minutes of stoppage time for Talleres to send this Copa Libertadores tie into extra time! pic.twitter.com/KZIjKcdJGF — NASA Football Podcast (@NASAPodcast) 28 de febrero de 2019

Como nota negativa, al final del encuentro fue expulsado Julián Fernández, por doble tarjeta amarilla. Además, Guillermo Soto fue amonestado durante el encuentro, y por acumulación de tarjetas, se perderá el próximo partido.

El siguiente desafío del "tino-tino" en el torneo continental será la próxima semana, el miércoles 6 de marzo, enfrentando a Inter de Porto Alegre en nuestro país, nuevamente en San Carlos de Apoquindo.

Estadísticas