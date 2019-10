Maradona: River superó a Boca y pudo ganar 5-0, pero no fue penal

Diego Maradona dijo este jueves que el árbitro se equivocó al sancionar penal a los 7 minutos del partido que River Plate le ganó a Boca Juniors por 2-0 el martes, pero reconoció que el equipo Millonario "fue superior" y que "podría haber ganado 5-0".

"River fue superior, River es un equipazo al lado de Boca, no lo niego, pero no fue penal. Que River le podría haber ganado 5 a 0 también es cierto. Felicito a (Marcelo) Gallado porque tiene un equipazo, pero el penal no fue", dijo el técnico de Gimnasia en un audio difundido por el canal Fox Sports.

El "Millonari"o se impuso este martes con goles del colombiano Rafael Santos Borré (de penal) a los 7 minutos y de Ignacio Fernández, a los 70, en el Monumental en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El árbitro brasileño Raphael Claus no vio infracción en el área al principio y sancionó pena máxima tras consultar el VAR.

"Los del VAR nunca jugaron al fútbol", aseguró el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

La vuelta será el martes 22 de octubre en la Bombonera y el ganador se enfrentará en la final a Gremio o Flamengo, que igualaron 1-1 en la ida.