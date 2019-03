Alfonso Parot y duelo ante la UC: Espero que podamos clasificar los dos

El zaguero chileno de Rosario Central, Alfonso Parot, reiteró en su llegada a nuestro país que tiene sentimientos encontrados al enfrentar a Universidad Católica por la Copa Libertadores.

El defensor nacional explicó sus dichos a un matutino en el que señaló que "va a ser muy raro ganarle a mi club de toda la vida", y afirmó que "pusieron un título raro, lo que quise decir es que si se dan los resultados con lo que significa la Copa Libertadores sería raro si me voy contento tras ganarle a Católica. Esperemos que esta historia en la fase de grupos termine feliz y podamos clasificar los dos".

Sobre el hecho de medirse ante los de la "franja", Parot dijo que "estoy tranquilo pero ansioso a la vez. Es lindo volver al país después de tanto tiempo afuera, volver a San Carlos, reencontrarse con la gente con la que estuviste toda una vida. Ver a todos los doctores, kinesiólogos, guardias, compañeros, todo lo que significa Universidad Católica".

En relación a un posible llamado a la Roja, el defensor "canalla" afirmó que "todavía no me han informado nada. Sé que mandaron las cartas de reserva pero a mí aún no me han dicho si me llegó o no. Si se llega a dar sería feliz, aprovecharía esta segunda oportunidad y esperaría estar a la altura".

El partido entre la UC y Rosario Central se jugará este miércoles a las 21:30 horas, en el Estadio San Carlos de Apoquindo.