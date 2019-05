César Pinares y derrota ante Gremio: Actitud no nos faltó porque salimos a ganar

El volante de Universidad Católica, César Pinares, aseguró que quedó tranquilo con la actitud del equipo tras la derrota ante Gremio en Porto Alegre que dejó a los "cruzados" fuera de la Copa Libertadores 2019.

Sobre esto, el mediocampista afirmó tras el encuentro que "no sé si nos faltó actitud. De afuera se ve totalmente diferente. Tengo un sentimiento de tristeza y rabia, pero la actitud nunca faltó porque nosotros salimos a ganar y el rival también juega. Estaba de local, juegan bien y no se pudo no más".

"Cuando nosotros fuimos locales, ellos jugaron de una manera distinta. Nosotros allá fuimos superiores y ahora ellos fueron superiores acá. Nos ganaron bien y ya está, hay que dar vuelta la página", agregó.

En la misma línea, Pinares indicó que en el certamen continental les tocó "un grupo bastante difícil. Supimos llegar hasta el último partido con chances de clasificar acá en Brasil. Clasificamos a la Sudamericana y ahora hay que corregir errores que nos van a hacer mejorar tanto en el ámbito nacional como internacional. Hay que aprender de estos partidos que son bastante difíciles y que dejan muchas enseñanzas".