Gustavo Poyet: Tenemos que mejorar dramáticamente, yo soy el responsable

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se mostró muy autocrítico tras la derrota de su equipo por 0-2 contra Argentinos Juniors en la Copa Libertadores y aseguró que debe haber una mejoría sustancial en el nivel y el "entendimiento" del juego de sus dirigidos.

"Tenemos que mejorar dramáticamente, sobre todo el inicio de los partidos, crear chances, llegar al área y tener oportunidades de gol. Yo soy el responsable porque elijo a los jugadores y la forma de jugar", sostuvo el uruguayo en conferencia de prensa.

Además, añadió que la situación "claramente está más difícil que cuando comenzamos, no somos tontos, lo que pasará en los próximos cuatro partidos no lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es hacer mucha autocrítica y sobre todo yo que soy el responsable de elegir a los jugadores, pensar en las soluciones".

Sobre los cinco cambios en el segundo tiempo, luego de un bajo rendimiento de los futbolistas titulares: "Muchos partidos lo hicieron muy bien, y hoy se nos complicó por la formación del equipo rival y había que buscar soluciones, esto es fútbol, no es matemáticas".

Finalmente, rebatió preguntas sobre la posesión del balón y el posicionamiento de su escuadra en el campo de juego: "Me imagino que no le preguntaron a Gabriel Milito por qué no tuvo la pelota en los últimos 30 minutos. Miramos los números cuando nos conviene y siempre el que pierde es malo", añadiendo que "el equipo no se paró atrás, sí lo hicimos contra Ñublense, Audax Italiano y los últimos minutos contra Curicó Unido, pero hoy no".