Gustavo Poyet y el sorteo de la Libertadores: Hay equipos con historia

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, hizo un breve análisis de lo que se viene para el elenco cruzado en Copa Libertadores y sin entrar en muchos detalles dijo que se trata de un grupo con equipos "con historia".

El elenco estudiantil quedó inserto en el Grupo F, donde jugará ante Nacional de Montevideo, ante Argentinos Juniors y ante el vencedor de la llave que están jugando Libertad y Atlético Nacional.

"Vimos el sorteo, no sabía qué equipo, pero seguro que nos tocaba un uruguayo porque siempre y cuando nos tocó Nacional, como te podrás imaginar, me llamaron de allá y no solo de la prensa, también de la familia. De repente, parece que será el único importante del grupo", dijo entre risas Poyet.

Ya más serio, el DT charrúa explicó que "hay equipos con historia, y hay que esperar por el último clasificado, porque define mucho en el tema del traslado, dado que no es lo mismo ir a Paraguay que a Colombia, y un montón de cosas".

"Estamos con ganas de que llegue, pero ya pensando en el partido con Audax, el sorteo es parte del fútbol, pero lo importante viene mañana en ese partido", añadió.

Justamente de de cara al partido ante el elenco de colonia, Poyet tiene prácticamente definido el equipo, el cual sería con Matías Dituro en el arco; Raimundo Rebolledo, Tomás Asta-buruaga, Valber Huerta y Alfonso Parot en defensa; Ignacio Saavedra, Marcelino Ñúñez, Luciano Aued en el mediocampo; y Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Diego Valencia en labores ofensivas.

El duelo entre cruzados e itálicos se jugarán a las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.