Gustavo Quinteros tras la derrota ante Gremio: El equipo no respondió como esperábamos

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se mostró muy crítico con sus dirigidos luego de caer ante Gremio por 2-0 este miércoles en Porto Alegre, derrota que los dejó fuera de la Copa Libertadores 2019.

Al respecto, el DT afirmó tras el compromiso que "no estuvimos a la altura como para competir y tratar de estar cerca de una clasificación. Hoy el equipo no respondió como esperábamos, pero hay que seguir adelante, trabajando y agregarle más cosas al equipo para estar más sólidos y más competitivos en la Copa Sudamericana".

En la misma línea, el estratega de los "cruzados" agregó que "no tuvimos semanas para trabajar, tuvimos partido el día domingo y cuando tienes partidos de Copa y de campeonato, no tienes la posibilidad de trabajar el equipo para preparar los distintos partidos. Tienes que recuperar a los jugadores y tienes un día para acomodar lo que quieres hacer".

"El equipo no respondió como puede hacerlo, yo creo que si Católica jugaba a su mejor nivel podríamos haber estado más cerca de una clasificación. Hoy no jugamos al mejor nivel del equipo, estuvimos imprecisos, perdimos muchas pelotas fáciles. No tuvimos profundidad durante el partido, por momentos tuvimos la pelota, pero sin profundidad", apuntó.

A su vez, Quinteros reconoció que "dentro del grupo que nos tocó el tercer lugar es justo para nosotros, porque nos tocaron dos rivales muy competitivos que ganaron más puntos y que merecieron la clasificación. Esto a nosotros nos da la enseñanza de que cuando compites en copas internacionales tienes que tener mucha más solidez y generar más fútbol para poder llegar más lejos".

Por último, el estratega indicó que "el resultado fue justo, la actuación de nuestro equipo no fue la que esperábamos. Tenemos que seguir con la esperanza de mejorar y de competir en la Copa Sudamericana para tratar de llegar lo más lejos posible".