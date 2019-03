La programación de la primera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores

Esta semana arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores y Universidad Católica, Universidad de Concepción y Palestino serán los representantes chilenos en la máxima competencia de clubes a nivel sudamericano.

El primer elenco nacional en tener acción será la UC, que viajó hasta Asunción para enfrentar a Libertad este martes. La U penquista y el cuadro "árabe", en tanto, jugarán en suelo chileno el miércoles, ante Inter de Porto Alegre y Sporting Cristal, respectivamente.

Programación primera fecha de la fase grupal:

Martes 5 de marzo



Grupo C: Godoy Cruz vs. Olimpia de Asunción, 19:15 horas.

Grupo F: Melgar vs San Lorenzo, 19:15 horas.

Grupo D: San José vs. Flamengo, 19:15 horas.

Grupo G: Jorge Wilstermann vs. Boca Juniors, 21:30 horas

Grupo H: Libertad de Paraguay vs. Universidad Católica. 21:30 horas

Grupo G: Tolima vs. Atlético Paranaense, 21:30 horas.

Miércoles 06 de marzo



Grupo A: Palestino vs. Internacional. 19:15 horas.

Grupo C: Universidad de Concepción vs. Sporting Cristal. 19:15 horas.

Grupo E: Atlético Mineiro vs. Cerro Porteño, 19:15 horas.

Grupo A: Alianza Lima vs. River Plate, 21:30 horas.

Grupo F: Junior (Matías Fernández) vs. Palmeiras, 21:30 horas.

Grupo H: Rosario Central (Alfonso Parot) vs. Gremio, 21:30 horas.

Grupo E: Zamora vs. Nacional de Uruguay, 21:30 horas.

Jueves 7 de marzo



Grupo B: Huracán vs. Cruzeiro, 19:00 horas.

Grupo D: LDU Qito vs. Peñarol, 21:00 horas.

Grupo B: Deportivo Lara vs. Emelec, 23:00 horas.