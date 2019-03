Quinteros tras el desastre ante Libertad: Tuvimos faltas de concentración y fuimos inocentes

Que Universidad Católica perdiera por 4-1 ante Libertad en la primera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores fue principalmente por la falta de concentración en la defensa "cruzada", según reconoció el técnico Gustavo Quinteros, quien consideró que el club paraguayo generó poco en el ataque y solo aprovechó fallos específicos para convertir.

"Fueron jugadas inesperadas que el rival aprovechó con mucha facilidad. Nos encontramos en muy pocos minutos con dos goles abajo. El rival de contragolpe terminó definiendo el partido. Después del 2-1 tuvimos claras ocasiones del gol y no pudimos empatar. Los dos goles al comienzo nos pesaron todo el partido", declaró el DT

Y es que en apenas cuatro minutos la escuadra precordillerana perdía por 2-0, debido a la lenta respuesta para cubrir los ataques del letal Adrián Martínez, que con su doblete de esta jornada más lo hecho en la fase previa es el goleador de la Copa, con seis tantos.

"Fueron jugadas de rebote. Son dos jugadas inesperadas. Lo que sí podemos plantearnos es que buscamos mucho no hacer faltas y la primera que fue falta terminó en gol. El rival no generó ninguna jugada clara de gol en el principio, sino que dos rebotes. En el tercer gol, el número 20 (Antonio Bareiro) cabeceó solo. El equipo después hizo un esfuerzo muy grande. Generó ocasiones. Cuando nos hacen el tercero, anímicamente nos derrumba. Tenemos que estar más concentrados. Pecamos de inocentes", explicó.

El adiestrador de la UC también se refirió a la ausencia de Germán Lanaro y los pocos minutos que le dio a Duvier Riascos, quien hizo su debut en el equipo como reemplazo de Sebastián Sáez en los 67 minutos.

"Lanaro terminó el partido anterior con una molestia muscular, no estaba para jugar. Fue al banco porque todos los jugadores podían estar en el banco, pero no estaba para jugar. Riascos no está para jugar 45 minutos en un partido intenso, por eso jugó poco. Tenemos pensado llevarlo de a poco, que agarre ritmo y vaya entrenando. No está para jugar un partido a máxima intensidad más de 30 minutos", comentó.