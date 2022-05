Rebolledo aseguró que Holan le sacó su mejor nivel y expresó: "Me siento un jugador importante"

El destacado lateral derecho de Universidad Católica Raimundo Rebolledo aseguró que Ariel Holan le sacó su mejor rendimiento en el club y que se siente un futbolista relevante en el andamiaje de los "cruzados".

En diálogo con Conmebol, "Catuto" señaló: "Todos los técnicos me dejaron algo, Beñat San José, Gustavo Quinteros, etcétera, pero quien más lo hizo fue Holan, con él saqué mi mejor rendimiento. Además, jugué mucho de lateral izquierdo".

Junto con esto, expresó que "no sé si me siento referente, pero sí un jugador importantes de la institución", de la cual resaltó que "nos forman no solo como futbolistas, sino que como personas".

Holan está confirmado de regreso como técnico de la UC, que juega este miércoles a las 22:00 horas (02:00 GMT) ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.