Rodrigo Valenzuela: Mientras haya posibilidades matemáticas, este equipo va a luchar

Rodrigo Valenzuela, director técnico interino de Universidad Católica, se mostró confiado en que el equipo dará pelea para intentar acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, esto tras el empate 1-1 ante Sporting Cristal por la tercera fecha del Grupo H.

"Estos jugadores lo demostrarán. Nos acercamos más en el segundo tiempo a lo que queremos. Creo que el empate fue justo. Mientras haya posibilidades matemáticas, este equipo no me cabe duda de que va a luchar. Por eso este punto lo sumamos", apuntó.

"El primer tiempo nos costó acomodarnos. Hubo momentos que pasamos zozobras, en otros no teníamos el balón, pero estábamos bien posicionados estructuralmente. En el segundo tiempo estos jugadores hicieron lo que saben. Queda el sabor amargo de sostener esos segundos 45 minutos por más tiempo, como ante Colo Colo y Flamengo", agregó Valenzuela.

El ex lateral también señaló que "Católica por historia siempre sale a buscar la victoria, a veces resulta mejor que en otras, pero nada está escrito. Nos toca Flamengo, pero nada está dicho hasta que se juegue ese partido. Allá buscaremos la victoria".

"No nos desesperamos pese a que el primer tiempo no estuvimos cómodos. Luego triangulamos, nos asociamos, se vio el poderío que tiene este equipo, más con el pundonor. No me cabe duda que vamos por buen camino", agregó.

Para cerrar, Valenzuela comentó que "ya habíamos enfrentado a Sporting Cristal, un equipo de buen pie, con un mediocampo muy poblado, con buena lectura de juego. Pero ante un buen rival, que no se le han dado los resultados que esperan, pudimos contrarrestar esa virtud que tienen ellos".