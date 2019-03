Universidad Católica celebró con euforia un agónico triunfo sobre Rosario Central

Universidad Católica conquistó este miércoles sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores, tras derrotar por 2-1 en un increíble final, con penal a último minuto, a Rosario Central por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Los Cruzados, que venían de sufrir un duro golpe ante Libertad en la primera fecha, necesitaban con obligación ganar ante su gente en San Carlos de Apoquindo y lo lograron, aunque el guión no fue el esperado, pues el final fue con sufrimiento y caragado de emotividad.

El despliegue fue parejo durante gran parte del encuentro, con ambos elencos turnándose para atacar, aunque la UC gozó de mayor claridad ofensiva cuando dominó la posesión.

Pese a ello, la mejor arma del equipo de Gustavo Quinteros fue el contragolpe. Así se gestó la apertura de la cuenta, con un golazo de Edson Puch, quien se lanzó en carrerón tras recibir un largo pase del portero Matías Dituro (28').

🔊up to listen to that roar from the @CruzadosSADP crowd as Edson Puch put them in front!#CONMEBOLLibertadorespic.twitter.com/srihAWOQZm