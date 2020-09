Universidad Católica exhibió un gran nivel y logró un triunfazo ante Gremio en la Copa Libertadores

Universidad Católica, con un gran nivel de juego en San Carlos de Apoquindo, sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores, tras conseguir un triunfazo por 2-0 ante Gremio de Porto Alegre en la fecha 3 del Grupo E en el torneo continental.

Pese el resultado, la franja continúa colista en su grupo, aunque queda con buen pie de cara a la segunda ronda de la fase grupal y deberá jugarse todo la próxima semana cuando visite a América de Cali, rival directo en la lucha por pasar a octavos de final.

La UC fue paciente y golpeó antes del descanso

Los primeros compases fueron de análisis, con un Gremio que no presionaba, pero si estaba ubicado de forma estratégica para no dejar avanzar a los franjeados, que se hicieron con el control de la posesión. El equipo de Ariel Holan no pecó de impaciente y esperó que se generaran espacios, para también así no quedar mal parados ante los posibles contragolpes de los de Porto Alegre.

La UC capitalizó con creces todas las llegadas que tuvo: Un remate de potente de Fuenzalida fue desviado por el portero y dio en el palo; y en la jugada siguiente, César Pinares metió un centro cerrado que casi se coló en el arco.

Llegando al epílogo del primer tiempo, Fernando Zampedri se perdió un mano a mano con Vanderlei, pero tuvo inmediata chance de reividicarse, al anotar con un zurdazo el 1-0 (44').

La acción desarticuló la concentración de los gauchos, que se vieron sobrepasados. La UC aprovechó el error y anotó el 2-0, con un exquisito pase de Aued y mejor definición de César Pinares, que se sacó al portero con un sombrero y definió de cabeza frente al arco vacío (45+1').

Los Cruzados falló en matar el trámite con un esquivo tercer gol

Para el complemento, Gremio salió con otra disposición, buscando recortar distancias. Esto permitió que Católica contara con espacios y llegara en diversas ocasiones, gracias a las subidas de Fuenzalida y Edson Puch.

Aued también probó a arco y Zampedri intentó firmar su doblete, pero el portero Vanderlei fue figura, al anular por tercera vez en la noche al ariete argentino.

En los minutos finales, Gremio sufrió una dura baja, por la expulsión con roja directa de David Braz, quien se perderá el clásico de Porto Alegre ante Inter la próxima semana, el miércoles 23 de septiembre.

El siguiente desafío de la UC será en esa misma jornada , en otro trascendental compromiso, cuando visite en Colombia a América de Cali, a las 21:30 horas (00:30 GMT).

