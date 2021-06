Del pesar a la euforia: El hincha suizo que se hizo viral ante Francia

El duelo en que la selección suiza sorprendió a la de Francia en octavos de final de la Eurocopa dejó una imagen viral protagonizada por el hincha helvético Luca Loutenbach, quien fue captado mientras su equipo sufría y luego cuando se concretó el empate 3-3 que envió la definición al alargue.

A través de las cámaras de la transmisión oficial fue posible observar al fanático muy apesadumbrado con la anulación de un gol en los minutos finales, mientras que minutos más tarde desató su euforia con la conquista de Mario Gavranovic que mandó el partido a 30 minutos de prórroga.

El hincha habló con el medio de su país Blick y dijo "no sé qué me está pasando. Creo que todos los que me conocen me escribieron".

"Es el día más hermoso en la historia del fútbol suizo; no debemos tener miedo de estas palabras. Es la culminación del inmenso trabajo de la Federación Suiza, Petkovic y todo el equipo", agregó, para luego contar que espera ir a San Petersburgo para el partido contra España.

Revisa sus reacciones: