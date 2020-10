Denis Shapovalov doblegó a Ilya Ivashka y dio el paso a cuartos de final en San Petersburgo

El canadiense Denis Shapovalov (12° del ranking mundial) se metió en los cuartos de final del ATP 500 de San Petersburgo luego de imponerse en dos sets al bielorruso Ilya Ivashka (141°).

En una hora y siete minutos de juego, el norteamericano se quedó con la victoria por parciales de 6-1 y 6-4.

Con esta victoria, el segundo sembrado se citó en la ronda de los ocho mejores del certamen con el suizo Stan Wawrinka (18°), quien eliminó a Evgeny Donskoy (121°).

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue la derrota del local Daniil Medvedev (6°), quien sucumbió ante el estadounidense Reilly Opelka (36°) por 6-2, 5-7 y 4-6.

Daniil Medvedev loses 6-2, 5-7, 4-6 to Reilly Opelka in St Petersburg.



