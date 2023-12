El mensaje de Montillo a Larrivey tras el descenso de Magallanes

El experimentado goleador Joaquín Larrivey lamentó en sus redes sociales el descenso de Magallanes a Primera B, luego de la caída con Coquimbo Unido en la última fecha del Campeonato Nacional.

"No importa cuántas veces te caigas, importa cuántas veces te levantes. El fracaso no es caer, el fracaso es no volverlo a intentar", escribió el exjugador de Universidad de Chile en su cuenta oficial de Instagram.

A esas palabras agregó: "Gracias compañeros, gracias a todos los trabajadores del club, gracias bandita, gracias a todos por acompañar siempre".

Ese posteo recibió una destacada respuestas de Walter Montillo, uno de sus grandes amigos y excompañero en Universidad de Chile: "De eso se trata amigo. Entregar todo hasta el final. Vamos a preparar esa final. Se te quiere papá", publicó la "Ardilla".

Magallanes se fue al descenso junto a Curicó Unido, equipos que jugarán el 2024 en Primera B, aunque antes debe enfrentar la final de Copa Chile ante Colo Colo.

