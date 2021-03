El "Rally de los Dioses" reemplazará a la fecha chilena en el Mundial

Grecia reemplazará a Chile en el circuito del Campeonato Mundial de Rallys (WRC) de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) después de que la fecha chilena fuera cancelada debido a restricciones gubernamentales en medio de la pandemia.

Con ello, Grecia volverá a formar parte del calendario tras ocho años de ausencia con la incorporación de la Acrópolis Rally Grecia que se añadió este viernes al calendario.

La carrera ya había sido parte del circuito, se había unido en él en 1973, y llegó a considerarse como uno de los certámenes icónicos del WCR.

La carrera de la Acrópolis se correrá entre el 9 y el 12 de septiembre.

La Acrópolis se celebró por primera vez en 1951 y en su momento se consideró como una de las pruebas más duras del WRC por las difíciles rutas de montaña y el calor intenso. El rally ha formado parte del WRC en 38 ocasiones y ha fomentado un culto entre los aficionados antes de abandonar el campeonato en 2013.

Conocido como el Rally de los Dioses, el Acrópolis Rally de Grecia comenzará desde su ubicación tradicional debajo del famoso templo del Partenón en Atenas.

Jona Siebel, director gerente de WRC Promoter, dijo que el regreso de uno de los rallys clásicos del campeonato sería aplaudido por todo el deporte.

"La Acrópolis tiene un capítulo ilustre en la historia del WRC y agradecemos el enorme compromiso del gobierno griego para restaurarlo a la tabla superior del rally mundial", expresó.

